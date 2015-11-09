В МВД рассказали, как мобильный терминал в полицейском автомобиле упростит жизнь нарушителю

Патрульные полицейские получили на оснащение мобильные банковские терминалы, при помощи которых граждане при желании смогут уплатить штрафы за совершенные административные правонарушения на месте его совершения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МВД Украины, в будущем уплата штрафа на месте позволит уменьшить его наполовину.

После составления патрульным полицейским постановления в административном протоколе он вводит в терминал номер постановления и сумму штрафа. Поэтому деньги, внесенные водителем-правонарушителем, гарантированно попадут именно на оплату его штрафа. Документом, подтверждающим уплату, станет распечатанный терминалом чек.

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Уплата административных взысканий будет происходить таким образом: в частности, водитель-нарушитель должен уплатить штраф в течение 10 дней. В случае неуплаты штрафа в указанный срок, сумма админштрафа удваивается.

В то же время мобильный терминал в полицейском автомобиле может существенно упростить жизнь гражданина, в отношении которого полицейские вынесли постановление по делу об административном правонарушении, ведь в будущем планируется, что для таких водителей, которые захотят на месте уплатить штраф, будет бонус: штраф для них будет уменьшен в два раза.