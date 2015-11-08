Радикал Мосийчук снова попал в больницу

Сейчас, народный депутат Украины Игорь Мосийчук содержится под охраной в спецпалате больницы скорой медицинской помощи.

Об этом сообщается на странице депутата в Facebook.

"Врачами стабилизировано состояние здоровья, но вместе с тем у Мосийчука удерживается стабильно повышенная температура. Врачи связывают повышенную температуру в Мосийчука не с залеченной язвой желудка, а с болями в позвоночнике, на которые он жалуется", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 17 сентября Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука.

На заседании ВР было продемонстрировано видео с участием якобы Мосийчука, снятое скрытой камерой. На видео речь шла о возможности решения бизнес-вопросов за деньги.

Через некоторое время его задержали в здании ВР.

По информации Генпрокуратуры, Мосийчук подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных пятью статьями Уголовного кодекса.

18 сентября Печерский районный суд Киева вынес решение об избрании Мосийчуку меры пресечения в виде заключения под стражу до 15 ноября 2015 года.

Выслушав решение суда, Мосийчук тогда заявил, что объявляет голодовку.