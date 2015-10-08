Защита Мосийчука будет ходатайствовать, чтобы его лечили в госпитале СБУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил один из адвокатов Мосийчука Леонид Сиваков.

По его словам, защита подала соответствующее ходатайство руководителю следственной группы, и в случае его удовлетворения Мосийчук будет находиться под охраной в госпитале СБУ.

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Как сообщал УНИАН, сегодня Апелляционный суд решил перенести на 13 октября рассмотрение жалобы на решение Печерского суда об аресте Мосийчука.

Причиной названы разногласия в медицинских документах, которые депутат подал в суд. Неточность документов заключается в том, что раньше врач пенитенциарной системы предоставил справку, что Мосийчук может содержаться под стражей, а в ходе последнего медицинского осмотра указал, что содержание его под стражей не желательно.

Впоследствии Мосийчуку вызывали в суд врачей “скорой”, которые его осмотрели.

По словам лидера Радикальной партии Олега Ляшко, Мосийчука будет доставлен в лечебное учреждение для обследования. Однако он добавил, что не знает, куда именно.

Он заявил, что у Мосийчука существенно ухудшилось здоровье и находиться под стражей для него очень опасно.

Справка УНИАН. 17 сентября Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры дал согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука.

На заседании ВР было продемонстрировано видео с участием якобы Мосийчука, снятое скрытой камерой. На видео речь шла о возможности решения бизнес-вопросов за деньги.

Через некоторое время его задержали в здании ВР.

По информации ГПУ, Мосийчук подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных пятью статьями Уголовного кодекса.

18 сентября Печерский райсуд Киева вынес решение об избрании Мосийчуку меры пресечения в виде заключения под стражу до 15 ноября 2015 года. Адвокаты депутата обжаловали это решение.