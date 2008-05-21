В Донецке прекращена подача горячей воды

В Донецке полностью прекращена подача горячей воды населению из-за задолженности коммунального предприятия "Донецкгортеплосеть" перед компанией "Газ Украины".

Как сообщили УНИАН в диспетчерской Донецкого горсовета, по состоянию на 19.00 21 мая в городе опечатаны все котельные.

В комментарии УНИАН первый заместитель директора КП "Донецкгортеплосеть" Александр СЕМЧЕНКО подтвердил, что "нас неоднократно предупреждали о том, мы будем отключены, если не будем платить долги "Газу Украины".

"Мы пытаемся что-то делать, но во многом теплосеть зависит от оплаты граждан. Но платежи желают оставлять лучшего", - сказал А.СЕМЧЕНКО.

По его словам, сначала ставили срок погасить долги до 15 мая, потом до 1 июня в размере 100 млн. грн.

"Эта сумма приблизительно соотносится с суммой задолженности населения. Те капли, которые город по долгам платит, "Газ Украины" не устраивает", - констатировал первый замдиректора "Донецкгортеплосети".

"В апреле и мае мы не увеличивали долг по газу, и платежи были нормальные. Но долги, которые мы накопили с начала октября