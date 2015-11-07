В Сумах стартовал набор в новую полицию

Как передает корреспондент УНИАН, старт кампании дал заместитель начальника департамента патрульной полиции Евгений Жуков. "Мы хотим, чтобы люди повернулись к полиции лицом и шли работать вместе с нами", - сказал он.

Читайте такжеЖителей Мариуполя приглашают в новую полициюПо информации начальника управления МВД в Сумской области Анатолия Ричкаля, планируется набрать 300 полицейских.

"Ожидается, что на одно место полицейского в Сумах будет 15 претендентов", - сказал он.

"Принять участие в конкурсе может каждый гражданин Украины в возрасте от 21 до 35 лет, физически развитый, без судимостей, имеющий водительское удостоверение категории «В», свободно владеющий украинским языком и который хочет перемен. Набор в полицию в Сумах продлится до 30 ноября, после чего отобранных кандидатов ждет 3-месячное обучение. Чтобы попасть на службу в новую полицию, граждане должны подать в Центр регистрации кандидатов в патрульную полицию анкету установленного образца или зарегистрироваться он-лайн на сайте МВД Украины", - напомнили в главке.