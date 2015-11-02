Жителей Мариуполя приглашают в новую полицию

С 5 ноября открыт прием документов в новую патрульную полицию.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Украины в Донецкой области.

5 ноября в 9:00 в помещении областного драматического театра (г. Мариуполь, пл. Театральная, 1) официально открывается пункт приема анкет в новую патрульную полицию. Набор продлится до 26 ноября.

Также можно заполнить онлайн-анкету на сайте www.mvs.gov.ua.

Требования к кандидатам: стремление к качественным изменениям, возраст от 21 до 35 лет, полное общее среднее или высшее образование, наличие водительского удостоверения категории В, отсутствие судимости.

В МВД предлагают принципиально новую для Украины систему охраны правопорядка, профессиональную подготовку по международным стандартам, стипендию во время обучения, престижную стабильную работу и достойную заработную плату, новую униформу и служебный автомобиль, а также перспективу карьерного роста.

При себе нужно иметь паспорт гражданина Украины и идентификационный код. Желательно - удостоверение водителя.