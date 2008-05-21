Прогноз погоды на 22 - 26 мая

Завтра в Украине сохранится теплая погода, похолодает только в западных областях.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 22 мая в западных областях облачная погода с прояснениями. Временами дожди, местами сильные дожди, грозы, град, шквалы 15-20 м/с. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 14-19°, в Закарпатье до 22°; в Карпатах ночью 5-10° тепла, днем 10-15°.

На остальной территории переменная облачность. Без осадков, только днем в Винницкой, Житомирской и Киевской областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°; днем 23-28°, в южной части и восточных областях местами 30°, на побережье морей 20-25°.

23-24 мая в Украине переменная облачность. Кратковременные дожди, грозы, 23 мая в западной части, 24 мая в Украине, кроме западных областей и крайнего юга, местами сильные дожди, град, шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-западный, в западных областях северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, 24 мая в западных областях 8-13°; днем 19-24°, в западной части 13-18°, в восточных областях, в Крыму и Приазовье 24-29°.

25-26 мая в Украине преимущественно без осадков, только 25 мая на севере Левобережья, 26 мая в западных, а днем и в северных и центральных областях кратковременные дожди, местами грозы. Понижение температуры в западных и северных областях ночью до 5-10°, днем до 11-17°; на остальной территории ночью до 8-14°, днем до 19-25°.

В Киеве завтра переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, южный, 7-12 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 26-28°.

В Киевской области переменная облачность. Без осадков, только днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, южный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 23-28°.

23-24 мая переменная облачность. Кратковременные дожди, грозы, 24 мая местами сильные дожди, град, шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 19-24°.

25-26 мая преимущественно без осадков, только днем 26 мая кратковременные дожди, местами грозы. Понижение температуры ночью до 5-10°, днем до 11-17°.