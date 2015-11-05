Боевики обстреляли Опытное, Авдеевку и Пески вопреки Минским договоренностям - штаб АТО

Об этом сообщил пресс-центр Антитеррористической операции в Facebook.

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По данным пресс-центра, как и несколько предыдущих дней боевики продолжают вести провокационные обстрелы наших позиций.

"Сегодня, начиная с 8:50 до 18:00 российско-террористические наемники из стрелкового оружия обстреливали Опытное, Авдеевку и Пески. Кроме того, по Опытному и Красногоровке работал АГС, а по Авдеевке - снайпер. В то время, когда украинская сторона в соответствии с Минскими договоренностями отводит вооружение, в том числе минометы, террористы ведут обстрелы жилых кварталов из запрещенного оружия", - говорится в сообщении.

Кроме того отмечается, что в Сватово военные саперы продолжают ликвидировать последствия катастрофы, за сегодня осмотрели 2,5 гектара прилегающей территории. Уничтожены 2348 взрывоопасных предметов.