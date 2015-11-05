В Сватово нашли склад с 170 противотанковыми минами (фото)
12:59, 05 ноября 2015Общество
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В Сватово Луганской области в заброшенном помещении правоохранители обнаружили 171 противотанковую мину и 164 запала к ним.
В Сватово обнаружили склад с 170 противотанковыми минами / mvs.gov.ua
Как говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел в Луганской области, 4 ноября во одном из помещений заброшенного здания по ул. Веселая сотрудники Сватовского райотдела милиции обнаружили 171 противотанковую мину ТМ-62м и 164 запала к ним.
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Боеприпасы изъяты специалистами ГСЧС для дальнейшего обезвреживания.
Данный факт квалифицирован по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
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Принимаются меры по установлению владельцев изъятого.
mvs.gov.ua
mvs.gov.ua
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