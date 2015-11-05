В Сватово нашли склад с 170 противотанковыми минами (фото)

Как говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел в Луганской области, 4 ноября во одном из помещений заброшенного здания по ул. Веселая сотрудники Сватовского райотдела милиции обнаружили 171 противотанковую мину ТМ-62м и 164 запала к ним.

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Боеприпасы изъяты специалистами ГСЧС для дальнейшего обезвреживания.

Данный факт квалифицирован по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

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Принимаются меры по установлению владельцев изъятого.