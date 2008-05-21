Ющенко встретится с церковниками
09:59, 21 мая 2008Общество
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И украинской делегацией
Сегодня в 11.00 Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в рамках подготовки к празднованию 1020-летия крещения Руси проведет встречу с Предстоятелем Украинской православной церкви Киевского патриархата Патриархом Филаретом.
Как сообщает пресс-служба главы государства, в 11.30 Президент проведет встречу с Предстоятелем Украинской автокефальной православной церкви Блаженнейшим Мефодием.
Кроме того, сегодня в 12.30 В.Ющенко проведет встречу с делегацией Украины в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы.
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