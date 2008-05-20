В Газпроме сказали, когда Украина получит европейскую цену на газ

ОАО "Газпром" (Россия) полагает, что цена на газ для Украины в 2011-2012 гг. приблизится к европейской. Об этом заявил начальник департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО "Газпром" Александр МИХЕЕВ на III Международной конференции "Энергетический диалог Россия - Европейский союз: газовый аспект" сегодня в Берлине, передает Газета.Ru .

«Мы полагаем, что в 2011-2012 годах цены на газ для Украины приблизятся к европейским», - заявил он.

Существует возможность переходного периода в цене на газ для Украины, подтвердил он. «Мы подтверждаем, что переходный период может быть, но в итоге все должно закончится европейскими ценами», - сказал он.

Переговоры об условиях переходного периода, по его словам, «ведутся постоянно». А.МИХЕЕВ не сказал, каким будет механизм обеспечения переходного периода, отметив, что «в любом случае потребность в расчетах за газ с покупателями - это наша проблема, а расчеты за газ с производителями из Центральной Азии - это наша обязанность».

«Мы будем учитывать корзину цен на газ всех стран Европы, но так как основным покупателем центрально-азиатского газа является Украина, то цена газа для Украины будет играть при переговорах по цене на центрально-азиатский газ», - прокомментировал он.

«Тем не менее, мы будем настраивать Украину на то, что она должна получать газ по ценам, которые будут формироваться в Средней Азии, исходя из европейского рынка», - добавил сотрудник «Газпрома».

Напомним, что НАК «Нафтогаз Украины» в мае заявила, что хотела бы видеть европейскую цену на газ для Украины через пять лет, а на переходной период закрепить в контракте фиксированную индексацию цены от действующей в 2008 году 179,5 долл. за тыс. куб. м. Кроме того, компания заявила, что правительство Украины ставит перед НАК «Нафтогаз Украины» задачу договориться с «Газпромом» о заключении долгосрочных контрактов на поставку и транзит газа.

Цена поставки газа в Украину в 2008 году возросла до 179,5 долл. за тыс. куб. м по сравнению со 130 долл. за тыс. куб. м в 2007 году и 95 долл. за тыс. куб. м в 2006 году. При этом ставка транзита была увеличена с 2008 года с 1,6 до 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км.