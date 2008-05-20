У Ющенко сравнили Украину с соседями и высказали претензии Тимошенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что меры, которые предпринимают правительство, власть на местах и Национальный банк, не дают достаточного результата в борьбе с инфляцией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.

Он отметил, что сегодня существует необходимость «еще раз внимательно оценить эффективность пакета антиинфляционных мер и, возможно, внести в него отдельные коррективы».

А.ШЛАПАК подчеркнул, что треть инфляции Украина фактически экспортирует в результате роста мировых цен на энергоносители и продовольственные товары, однако отметил, что в других странах Европы и СНГ инфляция значительно ниже, чем в Украине.

По данным замглавы Секретариата Президента, в ЕС годовая инфляция прогнозируется на уровне 3%, а за первый квартал 2008 года в России и Армении инфляция составила 4,8% , в Молдове и Беларуси - 4,1%, в Грузии - 36%, Таджикистане - 2,6%, Казахстане - 2,5%. «Наши соседи, которые находятся не в лучшей ситуации, чем Украина, в смысле энергетической и продовольственной зависимости от мировых рынков, показывают результаты значительно лучше. Можно сделать выводы, что основные проблемы лежат в Украине, и в этом вопросе надо детально разобраться», - отметил А.ШЛАПАК.

Он сообщил, что, по мнению Президента, основными причинами высокого уровня инфляции в Украине являются несбалансированность спроса и предложений и несбалансированность действий отдельных органов власти, что приводит к инфляционным ожидания и, как следствие, служит причиной 10-15% кумулятивной инфляции.

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, в Украине инфляция в апреле 2008 г. к апрелю прошлого года составила 30,2% (в апреле 2007 года к апрелю 2006-го - 10,5%), в январе-апреле к аналогичному периоду 2007 года - 24,4% (в январе-апреле 2007 года к январю-апрелю 2006-го - 10,3%).