Под Харьковом пьяный водитель врезался в толпу: 2 погибших, 8 раненых

Ночью во время стихийной гонки на автотрассе под Харьковом один из автомобилей на огромной скорости врезался в толпу зрителей.

Как передает корреспондент УНИАН, в результате двое юношей погибли (один из них умер в реанимации), восемь человек травмированы, несколько из них - в крайне тяжелом состоянии.

По словам заместителя председателя Харьковской облгосадминистрации Сергея СТОРОЖЕНКО, ДТП произошло в ночь с 17 на 18 мая на строящейся автотрассе Харьков - Днепропетровск. Водитель скрылся, оставив автомобиль ВАЗ-21063, но в настоящее время его личность установлена.

19 мая утром он обратился в правоохранительные органы, признал свою вину и дал показания. Водитель сознался, что за рулем автомобиля находился в нетрезвом состоянии и, испугавшись ответственности, скрылся.