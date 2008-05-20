Во Всемирном банке говорят, что цены на продукты будут расти еще 2-3 года

Всемирный банк полагает, что повышение цен на основные продовольственные товары, в частности, рис, носит долгосрочный характер.

Об этом сегодня заявил журналистам управляющий директор Всемирного банка Хуан Хосе ДАБУБ, передает Reuters.

"Скорость, с которой произошло увеличение цен на продукты, пугающая", - заявил Х.ДАБУБ, добавив, что "это займет не недели, не несколько месяцев, а может длиться два или три года".

Между тем, руководство ВБ уверено в том, что мировые продовольственные рынки способны "функционировать самостоятельно" и не нуждаются в корректировке извне.

"Лучше иметь несовершенный рынок, чем иметь совершенного бюрократа, решающего за других, - отметил управляющий директор ВБ. - Ключевым элементом в долгосрочном решении станет увеличение глобального производства продуктов питания".

Как сообщал УНИАН, 8 мая президент Всемирного банка Роберт ЗЕЛЛИК заявил, что мировой продовольственный кризис продолжится до 2015 г. По его мнению, до этого срока цены на зерно останутся высокими.

В связи с этим Р.ЗЕЛЛИК призвал страны изменить политику в области АПК с целью гарантировать снабжение населения основными злаковыми культурами. Прежде всего, по словам президента ВБ, это относится к биотопливу, которое следует производить не из зерна, а из целлюлозы.

Напомним, в конце апреля цены на пшеницу на мировом рынке упали до минимального за последние 6 месяцев уровня, после того как Украина, один из крупнейших мировых экспортеров зерна, увеличила размер квот на экспорт (Кабмин постановлением от 23 апреля №418 увеличил квоты на экспорт пшеницы с 200 тыс. тонн до 1,2 млн. тонн, ячменя - с 400 тыс. тонн до 900 тыс. тонн).

Снижению цен способствовали также прогнозы о предстоящем хорошем урожае зерна в Западной Европе, Канаде, Причерноморье.

Аналитики надеются, что решение Украины вызовет смягчение ограничений на экспорт, введенных другими странами: Россией, Аргентиной, Казахстаном.

Но ситуация имеет и другую сторону «медали». Как сообщили УНИАН в Представительстве Всемирного банка в Украине, «сегодня ВБ настойчиво просит Украину о последующем выполнении мероприятий по немедленной реализации объявленного ею решения относительно отмены ограничений на экспорт зерна».

Как говорится в сообщении, “Всемирный банк приветствовал объявленное 23 апреля Украиной решение об отмене всех ограничений на экспорт зерна с немедленным введением этого решения в действие”, – заявил 7 мая Пол БЕРМИНГЕМ, директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы. “Теперь мы осознали, что новый режим экспорта зерна означает скорее систему увеличения квот и лицензий, чем полный отказ от них», - отметил П.БЕРМИНГЕМ.