В Сумах горела часовня церкви Сергия Радонежского

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области, после информации о пожаре в 15.45 на место происшествия прибыли две пожарных машины и автомобиль газовой службы.

«Дым шел из-под крыши кирпичного здания и поднимался высоко над микрорайоном. Главная задача спасателей состояла в том, чтобы не дать огню перекинуться на новое деревянное сооружение церкви, стоящее по соседству. В 16.20 пожар удалось полностью ликвидировать», - отмечает пресс-служба.

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Согласно сообщению, в настоящее время сотрудники ГСЧС и священнослужители эвакуируют из пострадавшего здания уцелевшее имущество, а также устанавливают причину пожара и нанесенный им ущерб.