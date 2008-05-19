Табачник: националистам для победы не хватило 600 нежадных бандеровцев

Как сообщал УНИАНв субботу завершился проект «Великие Украинцы» на телеканале «Интер». Согласно результатам победителем был объявлен князь Ярослав Мудрый.

За него проголосовали свыше 648 тыс. украинцев или 40% голосов. Второе место занял хирург Николай Амосов, которого поддержали 322 тыс. граждан Украины. Третье место занял лидер Организации Украинских Националистов (ОУН) Степан Бандера, который получил поддержку 261 тыс. голосов.

Дмитрий Табачник признался газете "Сегодня", что отправил за Ярослава тысячу SMS и заметил: «националистам для победы не хватило всего 600 нежадных бандеровцев» (SMS стоит по 1 грн. - итого 1000 гривен на брата).

Вчера шеф-редактор проекта Вахтанг Кипиани заявил: «Рейтинг Ярослава Мудрого сделало несколько десятков мобильных телефонов. У меня есть данные от провайдеров мобильной связи о том, что великий князь получил за сутки аж 550 тыс. голосов и поднялся с четвертого места на первое. Если бы не махинации, на первом месте был бы лидер украинских националистов Степан Бандера», — утверждает он. Кипиани был «адвокатом» и автором сценария картины представлявшей Бандеру, отмечает издание. В разговоре с журналистами Кипиани говорил, что пока лишь хочет рассказать о «накрутке» голосов и не собирается предпринимать никаких действий, как-то иск в суд и прочее.

«Если кого и нужно обвинять в подтасовках, так это фан-клубы Бандеры, которые занимались реальной накруткой, отправляя тысячи SMS», - парирует Вахтангу Елена Бондаренко.

Руководство же «Интера» ситуацию обещает прокомментировать. Газета отмечает, что формат передачи не возбранял сколь угодно много раз голосовать с одного и того же телефона за одного и того же «Великого».