Балога про БЮТ, Регионы, коалицию, Конституцию и инфаркт

Председатель Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА скептически относится к возможности реализации изменения Конституции совместными усилиями Блока Юлии Тимошенко и Партии регионов.

Об этом он заявил в интервью телеканалу “1+1” в воскресенье.

По словам В.БАЛОГИ, это один из вариантов, который сегодня обсуждается, но «в действительности его не так легко внедрить в жизнь».

«Это не пойти на базар и договориться о том, чтобы что-то купить дешевле – это намного серьезнее. Вопрос стоит об Основном документе государства. Если кто-то думает, что можно сесть и договориться за один вечер и срочно внести изменения в первом и втором чтении, я даже не хотел бы на эту тему дискутировать», - отметил В.БАЛОГА.

Председатель Секретариата также считает, что нынешняя коалиция должна еще поработать над выполнением своих предвыборных обязательств, в частности, «эта коалиция должна прожить столько, сколько дала обещаний обществу, когда шла на выборы в 2006 году».

Он выразил уверенность, что отношения между НУНС и БЮТ будут налаживаться. «Тот инфаркт, который есть в отношениях между БЮТ и «Нашей Украиной», он состоянием на сегодня является излечимым», – сказал В.БАЛОГА.

Руководитель Секретариата обратил внимание на то, хоть и тяжело, но из пятницы коалиция начала голосовать по тем или иным законопроектам. И поэтому он сейчас не хочет «говорить ни одного слова, которое бы помешало отношениям внутри коалиции».

В.БАЛОГА также отметил, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО фактически извинилась публично за то, что было сделано во вторник перед тем, как Президент Украины должен был выступить в парламенте со своим ежегодным посланием в Верховную Раду.

Как сообщал УНИАН, 13 мая о 10.00 Президента Украины Виктор ЮЩЕНКО должен был выступить в Верховной Раде с ежегодным Посланием о внутреннем и внешнем положении Украины. Однако депутаты от БЮТ заблокировали парламентскую трибуну, президиум, правительственную ложу и ложу судей. Фракция БЮТ требовала к началу выступления Президента в Верховной Раде принять антиинфляционные законы и кадровые решения, в частности о председателе Фонда государственного имущества Украины.

Из-за блокирования глава государства так и не выступил с Посланием.