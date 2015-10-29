В результате взрывов на складе боеприпасов в Сватово погиб человек - ВГА

Об этом сообщил зампредседателя ВГА Юрий Клименко, передает "112 Украина".

Погибший был сотрудником магазина, куда попал снаряд.

Отмечается, что пожар на складе произошел примерно в 19:30.

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"На складах находится более 3500 тонн боеприпасов. Происходят взрывы, что затрудняет ликвидацию пожара. Осколки снарядов и сами снаряды разрываются около города, в самом городе. Есть попадание в магазин, к сожалению, погибший один сотрудник магазина, больше информация о жертвах нет", - сообщил Клименко.

На данный момент создан оперативный штаб, принимаются меры по ликвидации указанной чрезвычайной ситуации.