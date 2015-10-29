В результате взрывов на складе боеприпасов в Сватово погиб человек - ВГА
21:39, 29 октября 2015Общество
4930 0
В результате взрывов в Сватово, возникших из-за пожара на складе боеприпасов, погиб человек.
В Сватово слышны взрывы / svatovo.ws
Об этом сообщил зампредседателя ВГА Юрий Клименко, передает "112 Украина".
Погибший был сотрудником магазина, куда попал снаряд.
Отмечается, что пожар на складе произошел примерно в 19:30.
Читайте такжеВ Сватово горят склады с боеприпасами, слышны взрывы - СМИ (видео)
"На складах находится более 3500 тонн боеприпасов. Происходят взрывы, что затрудняет ликвидацию пожара. Осколки снарядов и сами снаряды разрываются около города, в самом городе. Есть попадание в магазин, к сожалению, погибший один сотрудник магазина, больше информация о жертвах нет", - сообщил Клименко.
На данный момент создан оперативный штаб, принимаются меры по ликвидации указанной чрезвычайной ситуации.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter