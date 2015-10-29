ENEMO: избиратели массово и показательно портили свои бюллетени

Об этом сообщил координатор наблюдателей миссии по наблюдению за выборами ENEMO Флорин Поенару, передает радио "Свобода".

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"Мы считаем, что это то о чем надо говорить четко и громко – большое количество избирателей уничтожали свои бюллетени перед тем, как бросали их в урну для голосования. Мы считаем, что это сплошь и рядом такой акт протеста против политического класса или против вариантов, которые вписаны в бюллетени. У нас были примеры, когда люди просто уничтожали или писали какие-то политические слоганы против определенной политической партии на бюллетене или на урне, или вообще как-то враждебно настроены к представителям избирательного участка. Эта атмосфера, эти жесты также надо внести в итоги избирательного процесса", – отметил Флорин Поенару.

Ранее миссия Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) заявила, что выборы 25 октября были проведены преимущественно в спокойной обстановке и в соответствии с международными стандартами.

Местные выборы в Украине состоялись 25 октября во всех регионах, кроме аннексированного Россией Крыма и отдельных временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Центральная избирательная комиссия сообщила, что явка на выборах составила 46,62%.