В КИУ заявляют, что не заметили серьезных нарушений во время подсчета голосов

В Комитете избирателей Украины считают, что нет оснований говорить о серьезных нарушениях избирательного законодательства во время подсчета голосов на местных выборах.

Об этом генеральный директор КИУ Алексей Кошель заявил на пресс-конференции в УНИАН.

"Мы не видим оснований говорить о серьезных системных нарушениях в ходе подсчета голосов, несмотря на то, что остаются отдельные проблемные регионы", - сказал Кошель.

В то же время он отметил, что определенные проблемы возникли в городах, где разрыв между кандидатами на пост мэра очень мал, в частности, в Умани Черкасской области и Сваляве на Закарпатье. В Сваляве разница между кандидатами составляет всего 8 голосов.

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В КИУ прогнозируют, что в таких местах юридические службы кандидатов уже готовятся к решению избирательных споров в судах.

Кроме того, Кошель отметил, что избирательный процесс продемонстрировал два положительных момента: отсутствие вертикали админресурса и системного подкупа избирателей.

Говоря о городах, в которых будут проводиться вторые туры выборов мэров, Кошель сказал, что Центризбирком должен упорядочить ситуацию с бюллетенями. В частности, по его мнению, ЦИК должен напечатать защищенные должным образом бюллетени на одном полиграфкомбинате и передать их на места.

Также, по его мнению, необходимо ввести современную систему опломбирования урн для голосования с целью предотвращения манипуляций и фальсификаций с помощью фальшивых бюллетеней.