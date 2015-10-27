В КИУ заявляют, что не заметили серьезных нарушений во время подсчета голосов
Кошель отметил, что избирательный процесс продемонстрировал два положительных момента: отсутствие вертикали админресурса и системного подкупа избирателей.
В Комитете избирателей Украины считают, что нет оснований говорить о серьезных нарушениях избирательного законодательства во время подсчета голосов на местных выборах.
Об этом генеральный директор КИУ Алексей Кошель заявил на пресс-конференции в УНИАН.
"Мы не видим оснований говорить о серьезных системных нарушениях в ходе подсчета голосов, несмотря на то, что остаются отдельные проблемные регионы", - сказал Кошель.
В то же время он отметил, что определенные проблемы возникли в городах, где разрыв между кандидатами на пост мэра очень мал, в частности, в Умани Черкасской области и Сваляве на Закарпатье. В Сваляве разница между кандидатами составляет всего 8 голосов.
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В КИУ прогнозируют, что в таких местах юридические службы кандидатов уже готовятся к решению избирательных споров в судах.
Кроме того, Кошель отметил, что избирательный процесс продемонстрировал два положительных момента: отсутствие вертикали админресурса и системного подкупа избирателей.
Говоря о городах, в которых будут проводиться вторые туры выборов мэров, Кошель сказал, что Центризбирком должен упорядочить ситуацию с бюллетенями. В частности, по его мнению, ЦИК должен напечатать защищенные должным образом бюллетени на одном полиграфкомбинате и передать их на места.
Также, по его мнению, необходимо ввести современную систему опломбирования урн для голосования с целью предотвращения манипуляций и фальсификаций с помощью фальшивых бюллетеней.