В ОБСЕ заявляют, что вывоз угля из оккупированного Донбасса в Россию не прекращается

Об этом говорится в недельном отчете миссии с 21 по 27 октября 2015 года.

«В течение отчетного периода Наблюдательная миссия продолжала наблюдать за большим количеством грузовиков, которые пересекали границу в обоих направлениях, в том числе значительное движение товарных грузовиков на двух пограничных пропускных пунктах и движение самосвалов, которые перевозили уголь из Украины (Луганская область) в Российскую Федерацию через пограничный пункт пропуска «Гуково», - говорится в отчете.

Наблюдатели отметили, что большинство грузовиков имеют регистрацию Луганской области, но, одновременно, они часто фиксировали грузовики с регистрацией из Донецкой и Харьковской областей, а также иногда с регистрацией из Запорожской области.

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Также наблюдатели видели грузовики, зарегистрированные в Российской Федерации и Республике Беларусь, которые пересекали границу.

В указанный отчетный недельный период количество грузовиков с регистрацией из Беларуси уменьшился из 69 до 57. Эти грузовики пересекали границу на пропускном пункте «Донецк».

Как сообщал УНИАН, начиная с октября 2014 года, в ОБСЕ уже неоднократно заявляли, что Россия вывозит из Украины уголь.