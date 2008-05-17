СНБО поручил Тимошенко выполнять указы Ющенко

Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО “обеспечить безусловное выполнение” указов Президента Украины относительно функционирования Фонда государственного имущества Украины.

Об этом идет речь в решении СНБОУ от 16 мая 2008 года «Вопрос Фонда государственного имущества Украины», которое введено в действие указом Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

В частности, в решении СНБО отмечается: поручить Ю.ТИМОШЕНКО “обеспечить безусловное выполнение” указа Президента Украины от 14 мая 2008 года №436 «О мероприятиях по обеспечению надлежащего функционирования Фонда государственного имущества Украины», в частности, относительно безотлагательного возобновления бюджетного финансирования и осуществления расходов ФГИУ на основании платежных поручений за подписью назначенного в соответствии с Конституцией Украины председателя Фонда государственного имущества Украины. О возобновлении бюджетного финансирования и осуществления расходов Фонда госимущества Украины на основании платежных поручений за подписью назначенного в соответствии с Конституцией Украины председателя Фонда государственного имущества Украины доложить Президенту Украины до 9.00 19 мая 2008 года;

Указа Президента Украины от 6 марта 2008 года №200 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 февраля 2008 года «Об обеспечении национальных интересов и национальной безопасности в сфере приватизации и концептуальных принципах их реализации»;

Указа Президента Украины от 25 апреля 2008 года №404 «Об остановке действия распоряжений Кабинета Министров Украины от 6 февраля 2008 года №201-р, №202-р, №203-р, №204-р, №205-р, №206-р, №207-р и №208-р».

Также премьер должна “не допускать предоставления поручений по организации деятельности ФГИУ вопреки требованиям Конституции и законов Украины, а также указов Президента Украины, постановлений Верховной Рады Украины”.

Кроме того, Кабинету Министров Украины СНБО поручила отменить как изданное с превышением полномочий, распоряжение от 7 февраля 2008 года №255-р «О введении дополнительно должностей в Фонде государственного имущества Украины».