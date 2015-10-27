В Симферополе более 70% домов до сих пор без отопления

Об этом сообщил начальник департамента городского хозяйства "администрации" крымской столицы Олег Сальцин, передает Сегодня.

"Из 46 котельных запущено 24, это 55%. Из жилых домов отапливаются 27%, дошкольных учреждений – 90%, учебных заведений – 58%, из 44 больниц запущено отопление в 34 (82%), остальные 10 в течение двух дней подключат", – сообщил Сальцин.

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По данным коммунальщиков, 8 школ остаются без тепла из-за ремонта.