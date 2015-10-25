Один из избирателей увидел скрытую агитацию в надписи на школьном стенде о городе Сумы - ОПОРА
19:05, 25 октября 2015Общество
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В городе Сумы избиратель устроил скандал, с требованием убрать агитацию, что якобы размещена прямо на избирательном участке. «Агитацию» заклеили.
В городе Сумы избиратель устроил скандал / Фото Сергея Потураева
Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.
На участковой избирательной комиссии, находящейся в школе №29, был размещен стационарный стенд под названием «Родной город мой» с фотографиями города Сумы. Длилось голосование и никто на него не обращал внимания. Но один из избирателей увидел в фразе «Родной город мой» созвучность с названием партии «Родной город» и начал требовать, чтобы стенд убрали.
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Несмотря на то, что стенд стационарный и его нельзя просто убрать, чтобы успокоить избирателя члены комиссии приняли решение заклеить слово «родной» белой бумагой.
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