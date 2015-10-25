Во Львове на "горячую линию" ОГА поступило около тысячи звонков о нарушениях на выборах

Об этом сообщил УНИАН начальник отдела администрирования аппарата Львовской ОГА Федор Алейников.

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Он отметил, что на "горячую линию" звонят жители области по поводу незаконной агитации в день местных выборов за отдельные политические партии. Поступают обращения по поводу недопущения избирателей к голосованию из-за отсутствия в списках, а также неполной информации на избирательных участках о кандидатах в депутаты. По состоянию на 15:00 25 октября, на "горячую телефонную линию” поступило около 1 тысячи звонков.

"В целом, серьезных нарушений, или таких, которые повлияли бы на проведение голосования и результаты выборов, не зафиксировано", - добавил Алейников.

Как сообщал УНИАН, во Львовской областной государственной администрации сегодня работает специальная "горячая линия" для избирателей.