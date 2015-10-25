Во Львове КИУ зафиксировал агитацию в день выборов со стороны действующего мэра
12:48, 25 октября 2015Политика
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Во Львове Комитет избирателей Украины зафиксировал в день выборов агитацию со стороны действующего мэра Андрея Садового.
Андрей Садовый / УНИАН
Как сообщил на своей странице в Фейсбук Комитет избирателей Украины - Львов, сегодня, 25 октября, с 8:10 по 8:40 Садовый в эфире Львовского радио рассказывал о своих достижениях на посту городского головы.
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В день выборов запрещена любая агитация.
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