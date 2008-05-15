В МИД считают, что Каськив ”поплатился” за Лужкова

В Министерстве иностранных дел Украины с удивлением восприняли сообщение о задержании сегодня в московском аэропорту «Шереметьево-2» гражданина Украины, народного депутата Владислава КАСЬКИВА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Василий КИРИЛИЧ.

По его словам, еще более непонятной является мотивация задержания В.КАСЬКИВА – отказ во въезде на территорию РФ с целью обеспечения безопасности России.

В.КИРИЛИЧ отметил, что общественно-политическая деятельность В.КАСЬКИВА не отмечена антироссийскими заявлениями, что могло бы служить основанием для отказа во въезде на территорию России.

Как сказал В.КИРИЛИЧ, целью посещения Москвы народным депутатом было участие в программе "К барьеру!" на телеканале НТВ, а не участие и провозглашение им на митинге заявлений антироссийского содержания.

Он также сказал, что, рассматривая задержание в аэропорту Москвы В.КАСЬКИВА как возможный ответ украинской стороне на обоснованные решения в отношении мэра Москвы Юрия ЛУЖКОВА (УНИАН: СБУ запретила Ю.ЛУЖКОВУ въезд в Украину после его высказываний 11 мая относительно Севастополя), следует отметить, что любой ответ должен быть равнозначным самому вопросу. «Однако приходится с сожалением констатировать, что даже отсутствие вопроса может обусловить принятие невзвешенных, лишенных мотивации решений, что напоминает ветхозаветные правила взаимоотношений "око за око, зуб за зуб", - сказал он.

По словам В.КИРИЛИЧА, такая политика близорука и не может быть приемлемой.

Отвечая на вопрос журналистов о возможном возвращении к практике «черных списков», В.КИРИЛИЧ отметил, что в прошлом году Украина четко заявила, что не может в современном мире быть понятия «черных списков», а должна быть оценка действий той или иной стороны.