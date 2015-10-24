В Николаеве члены избирательной комиссии порвали "лишние" бюллетени - "ОПОРА"

В Николаеве на одной из участковых избирательных комиссий члены комиссии порвали "лишние" бюллетени, на другой обнаружили пометки на фамилиях кандидатов в мэра Николаева.

Об этом сообщает Гражданская сеть "ОПОРА".

Так, как указано в сообщении, на УИК №480802 при перечислении член комиссии обнаружил в пакете 16 лишних бюллетеней.

Вместо того, чтобы составить акт об этом он порвал их. На место происшествия выехали представители Николаевского горизбиркома и Корабельной районной в Николаеве избирательной комиссии. Как сообщил член ТИК Станислав Мальцев, который выезжал в УИК, порванные бюллетени положили в отдельный пакет и составили акт.

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А на участке №480776 в ходе пропечатывания на 377 бюллетенях для голосования по Николаевского городского голову на фамилиях двух кандидатов обнаружили отметки: точки диаметром около 2 мм (именно на фамилиях, а не в квадратиках для голосования, может быть полиграфическим браком). Об этом факте сообщили Заводской районной в Николаеве избирательной комиссии.

В районной избирательной комиссии посоветовали членам УИК выдавать избирателям эти бюллетени в последнюю очередь.

Как сообщал УНИАН, Комитет избирателей Украины заявил о фактах нарушения политическими партиями в отдельных регионах «дня тишины» перед местными выборами.

Как отметили в КИУ, такие нарушения зафиксированы, в частности, в Киеве, Херсоне и Одессе. В Комитете избирателей отметили, что использование слоганов и символики политических партий в «день тишины», который наступил в Украине 24 октября, считается нарушением закона «О местных выборах».