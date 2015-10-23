Фронт проблем на выборах может распространиться и на Центральную и Западную Украину – Опора

Об этом заявила на пресс-конференции в УНИАН координатор избирательных и парламентских программ гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

«По оценкам наших наблюдателей, критическими городами, особенно на этапе установления результатов выборов, могут стать Днепропетровск, Харьков, Черкассы, Одесса, Мариуполь, Красноармейск Донецкой области, Лисичанск Луганской области. Несмотря на то, что предварительные прогнозы свидетельствовали об определенной проблематику избирательной кампании на прифронтовых территориях, к сожалению, фронт избирательных проблем будет расширяться и до гражданских ситуаций, которые будут возникать в Центральной и Западной Украине», - сказала Айвазовская.

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Она отметила, что следующая неделя после дня голосования будет «критической», особенно в отношении работы ТИК и изготовления избирательной документации.

«Несмотря на то, что в большинстве регионов Украины, в тех городах, где выборы городского головы должны состояться в два тура, эти три недели будут очень горячими», - добавила эксперт.

Айвазовская сообщила, что по состоянию на сегодняшний день, согласно данным ОПОРЫ, была проведена 1581 ротация членов соответствующих избирательных комиссий в составе 640 территориальных избирательных комиссий.

Это составляет почти 15% общего количества членов ТИК, которые были образованы Центральной избирательной комиссией. Айвазовская отметила, что по сравнению с ротациями в составе окружных избирательных комиссий на внеочередных выборах народных депутатов Украины 2014 года (в среднем по стране было 50% ротации), пока состав ТИК является относительно стабильным.

По словам эксперта, участковые избирательные комиссии, которые образовывались ТИК до 9 октября 2015 года включительно, пережили значительные ротации персонального состава. «Несмотря на отсутствие массовых фактов срыва работы УИК, образование большинства этих избирательных комиссий в минимальном составе создает риски возникновения организационных сложностей в день голосования», - сказала она.