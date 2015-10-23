В Одессе автомобиль патрульной полиции сбил женщину на регулируемом перекрестке (видео)

В Одессе патрульное авто полиции сбило женщину, сообщили в пресс-службе МВД.

"Экипаж патрульной полиции Одессы на служебном автомобиле доставлял на медицинское освидетельствование водителя автомобиля, который перед этим совершил ДТП с пострадавшими. Патрульный автомобиль двигался по ул. Балковской с включенным красным проблесковым маячком. В этот момент на перекресток ул. Балковской с ул. Дальницкая выехал автомобиль, который столкнулся со служебным авто полиции, ударив его в сторону. От удара автомобиль полицейских по инерции продолжил движение и сбил женщину, которая пересекала улицу по диагонали вне пешеходного перехода", - говорится в сообщении.

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Пострадавшую доставили в больницу. Среди сотрудников полиции и граждан, находившихся в другом автомобиле, пострадавших нет. На данный момент на месте ДТП работают правоохранители.

Как сообщает "Одесский паблик" со ссылкой на очевидцев, сотрудники полиции совершили наезд на женщину на регулируемом пешеходном переходе.

По их словам, полицейские двигались на красный сигнал светофора. Сотрудники полиции, в свою очередь, заявили, что спешили на вызов, потому проигнорировали правила дорожного движения, а также добавили, что двигались с включенной сиреной. Однако очевидцы уверяют, что правоохранители двигались без сирены.