На Черниговщине число жертв трагедии с инкассаторской машиной возросло до трех – МВД

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Черниговской области.

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По данным милиции, микроавтобус "Фольксваген" службы инкассации одного из банков сегодня днем двигался из столицы в Чернигов.

"Когда до места назначения оставалось около 30 км, с автомобилем произошло "ЧП", обстоятельства которого должны быть установлены в ходе дальнейшего расследования", - отметили в милиции.

Известно, что микроавтобус отклонился от маршрута и сгорел. Остатки автомобиля были обнаружены за сотню метров от автодороги Киев–Чернигов. В салоне находились три тела инкассаторов.

Как сообщал УНИАН, сегодня пресс-служба "Приватбанка" сообщила, что в Черниговской области в результате нападения на инкассаторскую машину банка погибли два сотрудника.

"ПриватБанк" назначил награду в размере 1 млн грн за помощь в поимке преступников, которые совершили нападение на инкассаторов. Вознаграждение будет выплачено за информацию, которая будет способствовать раскрытию разбойного нападения и задержанию преступников". Информацию можно сообщить по телефону бесплатной линии 3700.

В банке выразили соболезнования родным сотрудников, погибших во время нападения, и пообещали оказать им материальную помощь.