В Артемовске назревает "социальный взрыв" из-за гигантских очередей на блокпостах - мэр

Об этом рассказал мэр Артемовска Алексей Рева, передает "Остров".

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"В среду мы 350 человек оставили ночевать. Я не понимаю, почему так происходит. Социальный взрыв там готовится", - сказал Рева.

По его словам, позавчера через КПВВ прошли 700 машин, а вчера – 1900. Градоначальник отметил, что не понимает, чем вызван такой ажиотаж.

Ранее сообщалось, что 22 октября на артемовском направлении выстроились гигантские очереди в сотни машин, движения практически не было. Многие были вынуждены ночевать "в поле". После этого глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский обратился к пограничникам с просьбой увеличить количество контролеров.