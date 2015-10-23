Грязь и 6 центов на человека: правозащитники проинспектировали украинские психбольницы (фото)

Об этом сообщает "BBC Україна".

Наблюдатели из Национального превентивного механизма (НПМ) рассказывают, что в Черниговской области подопечные психоневрологических интернатов годами не выходят на улицу, не получают медицинской помощи, живут в грязи и спят в инвалидных колясках вместо кроватей.

В одном случае правозащитники рассказали о женщине с опухолью в груди, которую три года не осматривали врачи.

Правозащитники утверждают, что подобные недостойные условия встречаются и в психиатрических заведениях других областей Украины.

Похожие истории представители НПМ рассказывают и о Любецком психоневрологическом интернате. В отделении для склонных к побегу женщин нет душа, говорят правозащитники. По словам самих пациенток, их моют, окатывая водой из шланга.

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"Подопечные из отделения для лежачих больных вообще не видят солнечного света. На входе в здание нет пандуса, и люди годами не выходят на улицу, не видят солнца и не дышат свежим воздухом", - говорит глава Центра информации о правах человека Татьяна Печончик, которая также участвовала в мониторинговом визите.

Правозащитники обращают внимание на то, что в таких заведениях персонал часто перегружен работой. На одного работника может приходиться несколько десятков пациентов.

"Если говорить о таких организациях, то у нас там прошлый или позапрошлый век, катастрофическая недофинансированность", - замечает Татьяна Печончик.

По данным правозащитников, в Любецком интернате на лечения каждого больного предусмотрено лишь 1,45 грн (0,06 доллара США) в сутки.

По результатам поездки украинские правозащитники будут готовить обращение к представителям власти с требованием прекратить проявления жестокости в уходе за больными и изменить подход к опеке над ними.

Представители Национального превентивного механизма говорят, что проблема не только в катастрофическом недостатке финансирования, но и в том, что персонал таких заведений часто не имеет достаточной квалификации.