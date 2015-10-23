На суше, на воде, в воздухе: Полтысячи десантников отточили боевые навыки на житомирском полигоне (фото, видео)

Как сообщает Житомир.info, главная задача учений – проникнуть в тыл и уничтожить врага: преодолев водную преграду, к работе приступают артиллеристы, которые поражают условные цели врага сосредоточенным огнем.

"Батальон выполнял задачи по уничтожению противника на закрепленных позициях. Сначала отработала армейская авиация, потом отработала артиллерия старшего начальника, которую он пригласил. Это были самоходные установки 2С1 "Гвоздика", БМ-21 "Град" 1 и минометы, которые находятся в подчинении, в штате командира батальона", - сказал командир 95-й Житомирской отдельной аэромобильной бригады Олег Гуть.

По словам командующего Високомобильними десантными войсками ВСУ Михаила Забродского, в ходе учений отработано 5 этапов, 5 боевых задач.

"Уникальность только в том, что на этих учениях отрабатываются вопросы, которые реально приходится решать подразделениям ВДВ в ходе проведения АТО. В частности, подготовка к рейдовым действиям, ведение рейдовых действий, захват и уничтожение объектов и тыла противника", - отметил Забродский.

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Как отмечается, после 4-х дней обучения бойцы признаются, что погода вносила свои коррективы, поэтому из-за дождей и непогоды им каждый раз приходилось попадать в нестандартные ситуации. Впрочем, своей работой они довольны.

Теперь, по данным издания, бойцов ожидает работа над ошибками и уже в ближайшее время они вернутся на свои позиции на Востоке Украины.