В Украине сохранится преимущественно пасмурная и дождливая погода
08:15, 23 октября 2015Общество
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Сегодня, 23 октября, в Украине сохранится преимущественно пасмурная и дождливая погода. Без осадков и с прояснениями будет только в центральной и южной частях страны.
В Киеве будет пасмурно и дождливо / wallpaper-photo.ru
Об этом сообщает Гидрометцентр. Температура днем от +8 до +15.
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В частности, в восточных областях ожидается температура от +8 до +10 и дождь, местами сильный, в центральных от +8 до +10, в южных от +9 до +15, в западных от +8 до +10, в северных от +8 до +10.
В Киеве ожидается дождь, температура от +8 до +10.
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