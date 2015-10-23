В Украине сохранится преимущественно пасмурная и дождливая погода

Об этом сообщает Гидрометцентр. Температура днем от +8 до +15.

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В частности, в восточных областях ожидается температура от +8 до +10 и дождь, местами сильный, в центральных от +8 до +10, в южных от +9 до +15, в западных от +8 до +10, в северных от +8 до +10.

В Киеве ожидается дождь, температура от +8 до +10.