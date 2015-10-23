СБУ разоблачила хищения бюджетных средств должностными лицами Нацгвардии

Как сообщает пресс-центр СБУ, в течение 2013-2015 годов должностные лица одной из отдельных бригад охраны общественного порядка Нацгвардии закупали топливную древесину за государственные деньги у частного предпринимателя. За якобы поставку примерно 900 кубометров древесины он получил более 450 тыс. грн, но дрова воинская часть так и не получила.

Также в ноябре 2014 года по инициативе заместителя командира той же отдельной бригады охраны с предпринимателем был заключен договор на проведение ремонта бронетранспортера. Согласно акту выполненных работ коммерсанту было перечислено 22 тыс. грн. Однако ремонт техники проводился волонтерами на безвозмездной основе.

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В мае и августе 2015 года по указанию должностных лиц одного из центральных оперативно-территориальных объединений Нацгвардии ряд воинских частей закупила древесину на почти 600 тыс. грн у коммерческой фирмы из Днепропетровска. Дрова в части НГУ также не доставлены.

Фактически между военнослужащими и предпринимателями были осуществлены бестоварные операции, вследствие которых древесина в части не поступила, а обеспечение подразделений топливом осуществлялось безвозмездно волонтерами и благодаря личному составу, который самостоятельно обеспечивал себя дровами.

Средства за фиктивную поставку дров конвертировались в наличные и распределялись между должностными лицами Нацгвардии и коммерсантами.

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По материалам военной контрразведки СБУ военной прокуратурой открыты уголовные производства.

Чиновникам Национальной гвардии и коммерсантам объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 2 ст. 410 (похищение, присвоение военного имущества, а также завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.