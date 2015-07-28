"Автомайдан" показал имение "бриллиантового" прокурора Корнийца

Именно в этом доме во время обыска правоохранители нашли бриллианты, пишет Украинская правда.

Прокурор ГПУ Виталий Опанасенко заявлял, что стоимость всего дома составляет 10 миллионов гривен. При этом он добавил, что на 2013 год стоимость недвижимости составляет 5 млн гривен, а земля 400 тысяч гривен.

Читайте такжеАрестованный по подозрению во взяточничестве Корниец заявляет, что дело против него сфабриковалиТакже обвинение утверждает, что Корниец платил по кредитам по 9 тысяч долларов ежемесячно. Напоминаем, 20-го июля Апелляционный суд.Киева отказался увеличить размер залога Александру Корнийцу с 3,2 млн.грн. до 15 млн.грн., как того просила сторона обвинения.

17-го июля Корниец внес 3,2 млн.грн. и был освобожден из-под стражи.

Жена Корнийца также работает в прокуратуре.