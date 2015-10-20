Главу столичного райотдела ГосЧС арестовали за 22 тысячи гривен взятки

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области, напомнив, что во время задержания чиновник пытался скрыться с места происшествия на автомобиле, ранив при этом сотрудника СБУ.

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Прокуратура Киевской области подготовила ходатайство в суд с требованием арестовать чиновника ГосЧС и посредницу, однако адвокаты задержанных пытались всячески затягивать судебное разбирательство.

Благодаря приципиальной позиции прокуроров суд постановил арестовать злоумышленников, определив залог в 1 млн грн должностному лицу ГосЧС, а его сообщнице – 275 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, 16 октября, правоохранители задержали во время получения взятки начальника отдела государственного надзора в области противопожарной, техногенной безопасности и гражданской защиты одного из столичных райотделов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Чиновник требовал 22 тыс. грн от директора коммерческой структуры за непривлечение к административной ответственности за нарушение правил противопожарной безопасности на предприятии. Для получения взятки злоумышленник задействовал посредницу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).