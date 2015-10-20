Генпрокуратура передала в суд дело по обвинению Ефремова в должностных преступлениях

Об этом УНИАН сообщил начальник Управления специальных расследований Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

"Мы закончили расследование производства и передали в Печерский районный суд уголовное производство", - сказал Горбатюк.

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На вопрос, когда следует ожидать определения даты предварительного рассмотрения дела, Горбатюк ответил, что согласно закону на это отводится 5 дней.

Как сообщал УНИАН, правоохранители задержали Ефремова 14 февраля в Киеве.

В ходе досудебного расследования уголовного производства, начатого по факту организации и проведения 16 января 2014 года голосования в Верховной Раде за так называемые "диктаторские законы", Генеральная прокуратура 14 февраля сообщила Ефремову о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, то есть в злоупотреблении служебным положением при отягчающих обстоятельствах и служебном подлоге.

Печерский райсуд Киева 16 февраля избрал Ефремову меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 3,6 млн грн залога. 17 февраля Ефремова после внесения залога отпустили.