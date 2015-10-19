Затонувший катер "Иволга" подняли из воды (фото)

Об этом сообщили в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и общественностью Министерства инфраструктуры Украины.

Судно "Іволга" підняли. Доправимо до берега, щоб оглянути. pic.twitter.com/O1jT63hVdJ — Геннадій Зубко (@ZubkoGennadiy) October 19, 2015

Так, по данным заместителя министра инфраструктуры Юрия Васькова, катер «Иволга» поднят на поверхность и помещен на палубу плавкрана «Богатырь».

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Спасательные работы осуществлены силами предприятий Мининфраструктуры, добавил он.

В ближайшее время представители МВД и правительственной комиссии по расследованию трагедии в Одесской области начнут проверку того, есть ли внутри катера тела пострадавших, сообщили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, 17 октября в Черном море вблизи поселка Затока перевернулся катер «Иволга», на борту которого находились 36 человек. Погибли 14 человек, спасти удалось 22 человека. Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко не исключил, что на борту катера могли находиться еще 8 человек.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Суд арестовал капитана затонувшего катера на 2 месяца без права внесения залога.