СБУ перекрыла каналы контрабанды через территорию России в оккупированные районы Донбасса

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

«В соответствии с внешнеэкономическими контрактами, заключенными по заказу оффшорных компаний, предприниматели отправляли товары в страны ближнего и дальнего зарубежья. В документах обязательно указывалось, что товар будет перегружен на территории Ростовской области (РФ). На самом деле в России оформлялся реэкспорт грузов в Украину. Обратное перемещение товаров осуществлялось уже через участки границы, которые контролируются террористами», - говорится в сообщении.

Читайте такжеПограничники задержали 134 тонны стрелянных гильз, которые везли с Донбасса в Приднестровье

Большинство товаров составляли продукты питания длительного хранения: минеральная вода, соки, крупы, сахар, консервы. Кроме этого, таким способом через государственную границу Украины незаконно перемещались строительные материалы.

По данным СБУ, только за последние две недели межведомственная группа задержала девять большегрузных автомобилей, которые использовались для транспортировки незаконных товаров.