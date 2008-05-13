Тимошенко предлагает Киеву деньги

Кабмин 14 мая намерен выделить Киеву средства на социальные расходы - Киев. 12 мая. УНИАН. Правительство на заседании 14 мая намерено принять решение о выделении Киеву средств на социальные расходы. Об этом заявила премьер-министр Украины, лидер избирательного списка БЮТ на выборах в Киевсовет Юлия ТИМОШЕНКО во время встречи с избирателями Голосеевского района Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, по ее словам, «на заседании правительства в среду мы рассмотрим специальные расходы госбюджета по выполнению закона о столице. Эти средства будут направлены на выплату одноразовой помощи для приобретения лекарств, одноразовой помощи на отпуск для работников бюджетной сферы, а также на то, чтобы работники детских садов и школ получали каждый месяц доплаты».

Премьер пообещала выделить средства на строительство станций метрополитена в Киеве и на развитие окружного пассажирского транспорта.

«И до конца месяца, если мэрия не остановит, мы уже начнем первые деньги проплачивать», - сообщила Ю.ТИМОШЕНКО.