Волонтеры получили разрешение на поиск тел погибших в районе ДАП украинских военных

Об этом руководитель миссии "Черный тюльпан" Ярослав Жилкин написал в Facebook.

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"Сегодня дали добро на работу в р-не аэропорта в г. Донецк (наконец-то). Желающих остаться на базе не нашлось", - отметил он.

Добавим, что по данным информресурсов боевиков, кроме миссии "Черного тюльпана" в поисках в районе аэропорта задействованы представители Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), "ДНР", СММ ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста.