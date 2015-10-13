Волонтеры получили разрешение на поиск тел погибших в районе ДАП украинских военных
15:14, 13 октября 2015Общество
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Общественная организация "союз "Народная память" получила разрешение на поиск останков украинских воинов, которые погибли неподалеку донецкого аэропорта.
Волонтеры получили разрешение на поиск тел погибших в районе ДАП бойцов / Скриншот видео BBC
Об этом руководитель миссии "Черный тюльпан" Ярослав Жилкин написал в Facebook.
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"Сегодня дали добро на работу в р-не аэропорта в г. Донецк (наконец-то). Желающих остаться на базе не нашлось", - отметил он.
Добавим, что по данным информресурсов боевиков, кроме миссии "Черного тюльпана" в поисках в районе аэропорта задействованы представители Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), "ДНР", СММ ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста.
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