ОБСЕ вновь нашла тяжелое вооружение боевиков на Донбассе

Об этом говорится в отчете за выходные.

"Беспилотные летательные аппараты Специальной мониторинговой миссии и в дальнейшем наблюдают, в нарушение определенных линий отвода, наличие тяжелого вооружения. 10 октября, на подконтрольных "ДНР" районах, миссия увидела следующие виды вооружения: в районе Солнцево (60 км северо-восточнее Мариуполя) 23 основных боевых танка, в районе Комсомольского (74 км северо-восточнее Мариуполя) семь танков и другую технику, в районе Петровского (77 км северо-восточнее Мариуполя) три самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" и в районе Раздольного (64 км на северо-востоке от Мариуполя) одну самоходную гаубицу 2С1 "Гвоздика", - сказано в сообщении.

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В то же время, 11 октября на контролируемых правительством Украины территориях инструкторы ОБСЕ заметили два танка.

Также за пределами определенных мест для отвода оружия были замечены десять танков в районе села Круглик (31 км к юго-западу от Луганска) на подконтрольной боевикам "ЛНР" территории на военном полигоне для учений.

Кроме того, на другом военном полигоне на подконтрольной боевикам "ЛНР" территории в районе села Мирное (28 км к юго-западу от Луганска) было замечено 24 танка Т-64, а в контролируемом правительством Украины Новоайдаре было замечено 6 танков.

Наблюдатели ОБСЕ отмечают, что в контролируемой боевиками Горловке видели не менее 6 танков на прицепах грузовиков.