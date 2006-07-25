В Донецке задержан наркокурьер, оказавшийся детским врачом

В Донецке сотрудниками отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков горуправления милиции задержан наркокурьер, оказавшийся детским врачом одной из поликлиники области.

Как сообщили УНИАН в Центре по связям с общественностью областного УВД, у 27-летнего мужчины был обнаружен полиэтиленовый пакет с белым порошком. Экспертиза определила изъятое как "психотропное вещество амфетамин" весом 226 граммов.

Приблизительная цена изъятой партии составила более 55 тыс. гривен.

В настоящее время выясняется, откуда и для каких целей мужчина привез в Донецк партию амфетамина.