В Донецке задержан наркокурьер, оказавшийся детским врачом
17:02, 25 июля 2006Общество
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Изъято амфетамина на 55 тыс. грн.
В Донецке сотрудниками отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков горуправления милиции задержан наркокурьер, оказавшийся детским врачом одной из поликлиники области.
Как сообщили УНИАН в Центре по связям с общественностью областного УВД, у 27-летнего мужчины был обнаружен полиэтиленовый пакет с белым порошком. Экспертиза определила изъятое как "психотропное вещество амфетамин" весом 226 граммов.
Приблизительная цена изъятой партии составила более 55 тыс. гривен.
В настоящее время выясняется, откуда и для каких целей мужчина привез в Донецк партию амфетамина.
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