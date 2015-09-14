Переговорному процессу по обмену пленными мешает кум Путина Медведчук - донецкий УКРОП
19:29, 14 сентября 2015Политика
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Освобождению украинских заложников из плена российских террористов препятствует кум Путина Медвечук, вмешиваясь во все переговорные процессы на этапе исполнения.
В УКРОПе считают, что Медведчук вмешивается в переговорные процессы / Фото УНИАН
Об этом заявил Роман Свитан, глава "Украинского объединения патриотов – УКРОП" в Донецкой области, советник по военным вопросам экс-губернаторов Донецкой и Днепропетровской областей, ссылаясь на информацию, полученную от переговорщиков.
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Комментируя заявление руководителя Центра освобождения пленных Офицерского корпуса Владимира Рубана о том, что на переговорах в Минске украинской стороне поступило предложение об обмене украинских активистов Олега Сенцова и Александра Кольченко на российских ГРУшников, Свитан сказал: «Есть большие сомнения, что и в этом вопросе обойдется без Медведчука».
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