Переговорному процессу по обмену пленными мешает кум Путина Медведчук - донецкий УКРОП

19:29, 14 сентября 2015
Политика
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Освобождению украинских заложников из плена российских террористов препятствует кум Путина Медвечук, вмешиваясь во все переговорные процессы на этапе исполнения. 

Украинский выбор, Медведчук

Об этом заявил Роман Свитан, глава "Украинского объединения патриотов – УКРОП" в Донецкой области, советник по военным вопросам экс-губернаторов Донецкой и Днепропетровской областей, ссылаясь на информацию, полученную от переговорщиков.

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Комментируя заявление руководителя Центра освобождения пленных Офицерского корпуса Владимира Рубана о том, что на переговорах в Минске украинской стороне поступило предложение об обмене украинских активистов Олега Сенцова и Александра Кольченко на  российских ГРУшников, Свитан сказал: «Есть большие сомнения, что и в этом вопросе обойдется без Медведчука». 

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