Переговорному процессу по обмену пленными мешает кум Путина Медведчук - донецкий УКРОП

Об этом заявил Роман Свитан, глава "Украинского объединения патриотов – УКРОП" в Донецкой области, советник по военным вопросам экс-губернаторов Донецкой и Днепропетровской областей, ссылаясь на информацию, полученную от переговорщиков.

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Комментируя заявление руководителя Центра освобождения пленных Офицерского корпуса Владимира Рубана о том, что на переговорах в Минске украинской стороне поступило предложение об обмене украинских активистов Олега Сенцова и Александра Кольченко на российских ГРУшников, Свитан сказал: «Есть большие сомнения, что и в этом вопросе обойдется без Медведчука».