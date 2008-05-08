Кабмин предлагает снизить пошлины на продукты питания

Кабинет Министров Украины предлагает уменьшить ставку ввозной пошлины на некоторые продовольственные и промышленные товары, а также позволить правительству вносить изменения в таможенные тарифы. Соответствующий законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О Таможенном тарифе Украины" (в части приведения ставок ввозной пошлины в соответствие с уровнем, определенным графиком тарифных обязательств Украины по вступлению во Всемирную торговую организацию на 2008 год)" был зарегистрирован в парламенте 8 мая 2008 года.

Согласно законопроекту, ставки ввозной пошлины на продукцию и товары приводятся в соответствие с уровнем, определенным графиком тарифных обязательств Украины по товарам на 2008 год, который является неотъемлемой частью Протокола о вступлении Украины в ВТО.

Так, законопроектом предполагается уменьшить уровень среднеарифметической ставки ввозной пошлины на мясо и пищевые внутренности с 21,5% до 12,3%, на молоко и молочные продукты - с 24,9% до 10,01%, на продукцию мукомольно-крупяной промышленности - с 23,4% до 10,3%, на готовые пищевые продукты из мяса, рыбы или ракообразных - с 17,3% до 8,9%.

Вместе с тем, предлагается пересмотреть ставки ввозной пошлины по 8 промышленным товарным группам. В частности, уровень среднеарифметической ставки ввозной пошлины на бумагу и картон предлагают уменьшить с 2,8 до 0%, на медь и изделия из нее - с 2,5 до 0,01%, на автомобили, тягачи, велосипеды и другие наземные средства - с 10,5 до 6,3%, на мебель - с 9,6 до 3,9%.

Предполагается, что снижение ставок ввозной пошлины на продовольственные товары позволит не только выполнить международные обязательства Украины, но и обеспечит потребности украинских потребителей в определенных видах продукции, поскольку насыщение внутреннего рынка исключительно собственным продовольствием не обеспечивает стабильности цен на продукты питания.

Кроме того, законопроектом предлагается предоставить Кабинету Министров Украины право на ограниченный период корректировать ставки ввозной пошлины в случае возникновения дефицита товаров на внутреннем рынке Украины, что, как предполагается, позволит "оперативно реагировать на изменения конъюнктуры как на внутреннем, так и на внешнем рынках, обеспечивать защиту внутреннего рынка, национального производителя и потребителя". В пояснительной записке к проекту отмечается, что сегодня порядок внесения изменений в Таможенный тариф Украины является достаточно сложным и долго действующим.

Закон, в случае его принятия, вступает в силу с момента вступления Украины в ВТО, за исключением изменений в пошлинах на некоторые типы товаров, вступающих в силу с 1 января 2009 года.

Как передает «ЛигаБизнесИнформ», по данным авторов законопроекта, на сегодняшний день среднеарифметическая ставка ввозной пошлины действующего тарифа на продовольственные товары составляет 13,79%, ставка ввозной пошлины действующего тарифа на промышленные товары - 4,4%.