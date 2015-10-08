Президент помиловал 20 осужденных лиц, в том числе - волонтера Ходаковского

Соответствующий указ главы государства размещен на его официальном сайте в четверг, 8 октября.

В документе говорится о том, что этим решением помилованы 20 человек - семь женщин и 13 мужчин. Из них освобождены от дальнейшего отбывания наказания пять человек, еще 15 сокращены сроки отбывания наказания.

«Не нашлось достаточных оснований для удовлетворения ходатайств о помиловании 159 человек. Как правило, это ходатайство лиц, которые неоднократно были осуждены или которые совершили тяжкие или особо тяжкие умышленные преступления (разбои, изнасилования, убийства, торговля наркотиками и тому подобное) или такие, которые хотя и совершили нетяжкое преступление, но фактически отбыли очень непродолжительный срок наказания», - говорится в сообщении.

Читайте такжеЛукашенко помиловал 6 политзаключенных, среди которых экс-кандидат в президенты

Отмеченным Указом президент помиловал Константина Ходаковского, который отбыл почти 11 лет заключения. За время нахождения за решеткой он выиграл вместе с другими узниками дело в Европейском Суде по правам человека за жестокое обращение со стороны работников пенитенциарной службы и отсутствие надлежащего расследования этого избиения. Последние полтора года он, несмотря на пребывание в заключении, принимал активное участие в волонтерской работе и помогал армии, в том числе и денежными средствами, полученными по решению Европейского Суда в качестве морального возмещения.

Среди помилованных - пятеро в возрасте свыше 55 лет, самому старшему 74 года.

Читайте такжеПорошенко продлил Москалю срок пребывания на госслужбе до 2019 года

«Только четверо из помилованных имеют больше одной судимости, 16 отбывали наказание в виде лишения свободы на 7 и более лет, причем четверо из них – 12 и более лет. 16 помилованных лиц совершили преступления во время бытовых ссор, 17 были в состоянии алкогольного опьянения», - указано в документе.

В общей сложности, за последние четыре месяца 2015 года президент Украины помиловал 50 человек.