Европейский суд по правам человека избрал нового президента

Такое решение было принято путем тайного голосования, сообщает Humanrightseurope.

Гвидо Раймонди вступит в должность 1 ноября и сменит на ней предыдущего президента ЕСПЧ - Дина Шпильмана из Люксембурга, мандат которого заканчивается 31 октября.

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Как сообщается, Гвидо Раймонди родом из Неаполя, получил диплом магистра правовых наук в университете города.

Он является судьей Европейского суда по правам человека с 5 мая 2010 года. С 1 ноября 2012 года был вице-президентом ЕСПЧ.