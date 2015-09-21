Европейский суд по правам человека избрал нового президента
21:22, 21 сентября 2015Мир
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) избрал нового президента - итальянца Гвидо Раймонди.
С 1 ноября 2012 года - вице-президент ЕСПЧ / humanrightseurope.org
Такое решение было принято путем тайного голосования, сообщает Humanrightseurope.
Гвидо Раймонди вступит в должность 1 ноября и сменит на ней предыдущего президента ЕСПЧ - Дина Шпильмана из Люксембурга, мандат которого заканчивается 31 октября.
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Как сообщается, Гвидо Раймонди родом из Неаполя, получил диплом магистра правовых наук в университете города.
Он является судьей Европейского суда по правам человека с 5 мая 2010 года. С 1 ноября 2012 года был вице-президентом ЕСПЧ.
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