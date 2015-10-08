Опубликован трейлер рождественской серии "Шерлока"

Сюжет, в отличие от остального сериала, посвящен не нашим дням, а викторианской эпохе. События, как и в классической версии произведений Артура Конан Дойля, развиваются в Лондоне в конце XIX века, передает Лента.ру.

В начале августа продюсер франшизы Стивен Моффат сообщил, что в «рождественском» выпуске сериала «Шерлок» британскому сыщику придется расследовать дело, связанное с привидениями. В эпизоде, предваряющем четвертый сезон сериала, главные роли, как и прежде, играют Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фримен. Однако, по словам продюсера, сюжетная линия повлияет на интерпретацию характеров героев.

«Шерлок Холмс приобретет манеры викторианского джентльмена, которыми он не обладает в наши дни. Персонаж будет менее дерзким. Я бы сказал, что этот Шерлок немного более лощеный», — отметил Моффат.

Дата выхода «рождественского» эпизода на телеэкраны еще не объявлена. Съемки четвертого сезона, действие в котором снова будет происходить в современном мире, намечены на первую половину 2016 года.

Ранее УНИАН сообщал, что венесуэльский фильм "Издалека" (Desde Alla) выиграл "Золотого льва" на 72-ом Венецианском кинофестивале.